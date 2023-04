A pochi minuti da Empoli-Inter, ai microfoni di Inter TV è Raoul Bellanova a presentare la sfida del Castellani. L'esterno ex Cagliari torna oggi titolare in maglia nerazzurra: "È importante dare continuità, abbiamo due facce quest'anno tra campionato e Champions League. Oggi dobbiamo cercare di aggiustare questa classifica e di portare a casa i tre punti".

Come si presenta la gara di oggi?

"Non sarà facile, l'Empoli esprime un gran calcio, ma noi dobbiamo essere forti e determinati per i tre punti".

Oggi tante rotazioni.

"Rotazioni o no, ci sono tanti giocatori forti e chi giocherà si farà trovare pronto sicuramente".