Risponde in maniera stizzita il direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl ai microfoni di Sky Sports Deutschland. A richiesta del cronista Thomas Wagner in merito alla necessità di cambiamenti dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter, Eberl si è difeso così: "Eravamo senza Dayot Upamecano, senza Alphonso Davies, senza Jamal Musiala; eravamo una squadra diversa. La scorsa stagione abbiamo raggiunto le semifinali con quella squadra. La nostra rosa è già buona. È chiaro che la rinnoviamo costantemente. Teniamo d'occhio tutti i componenti della squadra".

Ma l'eliminazione è figlia dello stile di gioco di Vincent Kompany? Qui Eberl risponde ancor più a muso duro: "Non voglio migliorarti costantemente. Se subisci due gol su calcio piazzato, non è per colpa del tuo schema di gioco. Vincent ha le idee chiare su come vuole giocare, ed è così che si organizza. Sta facendo un lavoro straordinario. È totalmente concentrato, sta impostando la strategia che ritiene più adatta per far sì che questa squadra possa raggiungere il massimo successo. È incredibilmente positivo, incredibilmente lungimirante".