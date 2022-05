Ai microfoni di Sport Mediaset nella zona mista della Unipol Domus, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, rivendica i risultati ottenuti dalla squadra nerazzurra togliendosi anche un sassolino dalla scarpa: "Non era facile, perché tutti ci davano per perdenti dopo le cessioni fatte. Siamo stati bravi, abbiamo vinto due trofei e vedremo come andrà col terzo". Bastoni non vuole sentire parlare di rammarico solo per la sconfitta di Bologna: "Non è stato solo quello, abbiamo lasciato tanti punti indietro. Ma ora è inutile fuardare indietro a quello che è stato, pensiamo a domenica sperando che ci arrivi una mano".