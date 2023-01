Quarto trofeo sollevato con la maglia dell'Inter per Alessandro Bastoni che alza la sua seconda Supercoppa e commenta così il successo ottenuto questa sera, doppiamente importante proprio per averlo fatto contro i grandi rivali del Milan come ammette lo stesso difensore a Inter TV dopo il match: "Avevamo tanta voglia di vincere dopo i festeggiamenti che ci hanno fatto in faccia a fine campionato. Avevamo voglia di dimostrare che eravamo più forti di loro e lo abbiamo fatto".



Era la partita del riscatto o c'è ancora qualcosa in sospeso?

"Sicuramente avremo sempre qualcosa in sospeso. Oggi era poi pure una finale oltre che un derby, quindi doppiamente importante. Detto ciò, abbiamo affrontato la partita veramente bene e siamo contenti".