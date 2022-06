L'ex della Nazionale argentina Alfio Basile esalta l'Albiceleste e rivolge parole critiche all'Italia dopo la partita di Wembley. Dai microfoni di Radio Mitre, il Coco ha sottolineato la differenza di qualità messa in campo dalle due squadre: "Non si può dire nulla contro l'Argentina. Ha giocato bene in tutti i suoi reparti, sia come gruppo che individualmente ed è stata di gran lunga superiore all'Italia. L'Italia non ha un solo grande giocatore rispetto a noi, oggi non è una squadra forte". Parole dolci in particolare per l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez: "Con lui hai sempre un gol assicurato in ogni partita".