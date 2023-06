Il Bari approda alla finale dei playoff di Serie B. La formazione di Michele Mignani riesce a impattare l'1-0 subito all'andata al Druso di Bolzano superando il Sudtirol con lo stesso punteggio, quanto basta ai biancorossi per avere nel doppio confronto in virtù della migliore posizione in classifica.

Gara incredibile, con momenti di altissima tensione e col Bari che gioca un intero tempo in dieci per il rosso diretto di Giacomo Ricci ma alla fine riesce a spuntarla grazie alla bella conclusione di Leonardo Benedetti al 70esimo, due minuti dopo l'uscita di Sebastiano Esposito, partito titolare, per Michal Folorunsho. Il Bari attende ora la vincente della sfida tra Parma e Cagliari per capire con chi giocarsi la promozione in Serie A.