A commentare per primo a Inter TV questo ennesimo obiettivo raggiunto, ovvero la qualificazione matematica alla prossima Champions League è uno dei protagonisti di serata e stagionali, ovvero Nicolò Barella. Di seguito le sue dichiarazioni:

Una delle tre partite più belle della stagione?

"Sicuramente siamo partiti forte e alla grande. Avevamo giocato due giorni fa e l'Atalanta era l'avversario peggiore da affrontare dopo così poco tempo per recuperare ma volevamo metterla subito sul binario giusto e così è stato".

Conquistata la qualificazione in Champions League, vinta la Coppa Italia, la Supercoppa, esiste un modo per prepararsi al 10 giugno?

"Diciamo che ci siamo tolti qualche soddisfazione. In campionato si poteva fare meglio però siamo stati bravi a riprenderci a fine stagione anche se avevamo tra tutti il calendario peggiore abbiamo fatto molto bene".

Quest'anno hai fatto un salto di qualità importante anche segnando tanti gol?

"Sì, assolutamente. Ero abituato a Cagliari dove ne facevo pochi però sì, ho imparato a gestire meglio i momenti di frenesia che avevo davanti alla porta. Ora grazie ai compagni riesco a inserirmi meglio e sto trovando la finalizzazione meglio di prima".

Come si vive l'attesa per la Champions?

"Innanzitutto prima dobbiamo pensare a Torino, sarà difficile. Logicamente ci siamo tolti un pensiero e avremo il tempo di prepararci al meglio ma ci andremo con grande entusiasmo e grande felicità perché ce lo siamo meritati e ce lo godremo fino alla fine".