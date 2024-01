All'indomani dell'annuncio di Xavi Hernandez, che dopo la batosta interna col Villarreal ha ufficializzato il suo addio alla panchina del Barcellona a fine stagione, il presidente blaugrana Joan Laporta, presente al campo di allenamento di Sant Joan Despì, ha commentato così la scelta del tecnico: "Xavi mi ha detto che alla fine della stagione se ne andrà, ma mi ha chiesto di finire la stagione ed è una formula che accetto perché è lui che me la propone: è una leggenda per i tifosi del Barcellona. Poi è onesto, si comporta con dignità e ama il Barça. Per questo posso accettarlo perché l'impegno sarà massimo", ha aggiunto.

Riguardo agli obiettivi sportivi della prima squadra, ha assicurato di non escludere di lottare per il campionato e, soprattutto, di lottare per vincere la Champions League. "Il campionato è difficile, ma non è perduto, ovviamente. Non escludiamo di vincerlo, anche se dobbiamo finire al meglio. Dobbiamo fare tutto il possibile per provare a vincere la Champions League. Abbiamo l'ottavo di finale con il Napoli e stiamo andando per gradi, con ottimismo più carattere, senza perdere la concentrazione e con l'allenatore che dà tutto. So che con i giocatori, impegnati al massimo, riusciremo a raggiungere alcuni degli obiettivi che ci eravamo prefissati".