Nel corso di un'intervista a News.SuperScommesse.it, Marco Ballotta, che nella sua lunghissima carriera da portiere ha vestito anche la maglia dell'Inter, ha inquadrato la corsa Scudetto: "Io continuo a vedere l’Inter favorita, seppure non sia brillante come in passato. Ma con le moltissime partite da disputare ci sta di vivere anche dei momenti delicati, uno dei quali lo sta affrontando proprio adesso, venendo da due partite tutt’altro che eccezionali disputate contro la Fiorentina".

L'ex estremo difensore non dimentica però le contendenti: "Certo il Napoli potendo disputare solo il Campionato ha un bel vantaggio, ma io vedo un bel testa a testa fino alla fine, con i nerazzurri leggermente avanti. L’Atalanta la vedo un po’ più sotto, anche per mancanza di esperienza. Poi, il gioco di Gasperini è molto dispendioso, non cinico come quello di tante big. La Dea vince solo se gioca meglio degli avversari".