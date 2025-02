L'allenatore Davide Ballardini è intervenuto oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, per analizzare la lotta Scudetto in Serie A: "Il Napoli oggi ha un suo stile di gioco e credo che non cambierà nulla nella disposizione in campo, credo che di giocatori per sostituire gli infortunati ce ne sono. Visto che la Lazio gioca 4-2-3-1 allora ti dà un vantaggio nel proseguire nel tuo modulo. Visto il fatto che il Napoli ha una sua fisionomia non credo che ci saranno stravolgimenti.

Giocare prima di una super sfida come Juventus-Inter può essere un vantaggio, ma poi neanche tanto perché devi pensare alla tua di gara. Poi dipende anche dai risultati, ma in linea di massima giocare per primi ha sicuramente un vantaggio perché hai la testa sgombra e giochi la tua partita prima di guardare quella degli avversari. Nel finale di stagione il fatto di preparare una sola partita alla settimana può essere un vantaggio, come accadde al Milan nel duello con l'Inter dove i nerazzurri avevano più impegni ed arrivarono fino alla finale di Champions League".