Si è tenuta ieri, nella sala consiliare del Municipio 3 di Milano, la proclamazione all’unanimità di Francesco Ascioti, già commissario di Milano in Azione e da oggi nuovo segretario milanese di Azione. Nel suo primo discorso, Ascioti ha rivolto un appello al sindaco Beppe Sala: "Siamo con lui, però deve ascoltarci. Ci sono questioni che vanno affrontate in modo concreto, a partire da mobilità e sicurezza, senza i proclami dell’opposizione, ma neppure minimizzandole. Noi parliamo di sicurezza non perché siamo di destra ma perché, se non parlassimo di sicurezza, saremmo imbecilli. Lo facciamo perché crediamo che la città possa essere migliorata agendo sulle riqualificazioni".

Inevitabile il riferimento anche alla questione legata al futuro dello stadio Giuseppe Meazza, sulle cui sorti grava una sentenza del TAR, e dell'intero quartiere San Siro: "La più grande operazione di messa in sicurezza che si poteva fare a Milano era proprio la riqualificazione dello stadio e del suo quartiere, per migliorare anche la viabilità della zona", le sue parole