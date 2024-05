Emil Audero al Como diventa col passare delle ore qualcosa di più di una semplice indiscrezione di mercato. A confortare i rumors, arriva ora il più classico degli indizi social, riportato da SampNews24.com. Protagonista è Mirwan Suwarso, dirigente della società biancoazzurra, che su Instagram ha postato una foto che lo ritrare in compagnia proprio del portiere attualmente in forza all'Inter. L’incontro tra i due si è svolto a Como, dove Audero si è recato in visita presso Suwarso: presumibilmente un incontro di cortesia, legato anche alle origini indonesiane del giocatore, ma diventa facile ipotizzare che durante il suddetto incontro si sia parlato anche di piani per il futuro...