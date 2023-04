Gian Piero Gasperini si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare il ko dell' Atalanta contro il Bologna . "Non abbiamo una brutta classifica e pensiamo alle prossime. Ci manca compattezza? Indubbiamente abbiamo cambiato caratteristiche. In alcuni elementi non abbiamo quella di recuperare palla, ma compensiamo con altre che sono diverse rispetto a quelle di altri anni - le sue parole -. Essere dopo 30 giornate in zona Europa è un grande merito.

L'aspettativa era diversa, ma non la mia. Restiamo attaccati partita per partita. Dopo una sconfitta si possono dire tante cose, ma per aver fatto 48 punti do grandi meriti alla squadra. Dovrà cambiare e il processo sarà lungo, ma ho la massima stima di questa squadra e mi auguro di poter finire per come abbiamo condotto questo campionato fino ad ora".