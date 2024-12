Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto durante l’assemblea generale dell’Associazione Italiana Arbitri per la nomina del nuovo Presidente. "Per me è un onore rivolgervi a voi in un’occasione così importante, l’elezione rappresenta il massimo momento di democrazia. Questa associazione vive per il rispetto delle regole e per l’esercizio di un ruolo terzo che è fondamentale per lo sport. La Federazione Italiana Giuoco Calcio è al vostro fianco, lo è sempre stata e lo ha dimostrato con atti concreti. Abbiamo voluto aumentare il budget destinato all’attività arbitrale, ringrazio ancora Carlo Pacifici per la collaborazione, lo spirito di sacrificio e la signorilità con cui ha svolto il ruolo di presidente. Con lui abbiamo intrapreso un percorso che porterà a una maggiore autonomia dell’AIA - le sue parole -. La FIGC è al fianco degli arbitri italiani e lo sarà sempre mostrando vicinanza verso le migliaia di arbitri che molto probabilmente poco si interessano di questioni politiche, ma che rischiano di ricevere insulti e vili aggressioni a causa di una vera e propria piaga sociale. A loro in particolare noi dobbiamo promettere solennemente ulteriori interventi di sistema per disincentivare questi comportamenti beceri. Ho impugnato personalmente delle decisioni della giustizia sportiva che non ritenevo congrue rispetto alla gravità degli avvenimenti. Quanto fatto fino ad oggi non basta, saremo ancora più incisivi. Mi farò interprete di un’ulteriore valutazione per trovare il modo per disincentivare questi atti criminali. Gli arbitri italiani sono un’eccellenza da valorizzare, non è un caso che ci siano nostri arbitri come Rosetti e Collina ai vertici di UEFA e FIFA.

"La FIGC ha tutto l’interesse che ci sia un’AIA forte e autonoma e che sappia pienamente distinguere l’aspetto tecnico da quello politico, che sappia parlare di crescita arbitrale senza pensare alle dispute elettorali. Il rispetto delle regole ci deve essere prima di tutto tra di voi. Non abbiate timore, siate voi stessi e siate arbitri nel vero senso della parola. Continuate a credere nei valori che vi rappresentano con fiducia e serenità, voi siete la spina dorsale del nostro movimento calcistico. Avrei personalmente voluto abbracciare affettuosamente Carlo Pacifici, un signore del genere nel mondo del calcio ha bisogno di essere tutelato e valorizzato”, ha aggiunto.