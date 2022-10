Abbiamo avuto il coraggio di affrontare la pandemia con dinamismo e l’abilità di riportarci e rimanere ai vertici. Il mantenimento del più alto livello di performance è come sempre la nostra priorità. Grazie al lavoro di tutta l’area sport e del CEO Giuseppe Marotta, la squadra è attrezzata per portare avanti tutti i nostri obiettivi anche per questa stagione.

In Europa abbiamo portato avanti il nostro cammino fino agli Ottavi di finale per la prima volta dopo 10 anni e pochi giorni fa siamo riusciti a replicare questo successo. Nessuno lo avrebbe pensato la sera dell’estrazione del girone. Ma, ancora una volta, la nostra ambizione e determinazione ci hanno portato lontano. I nostri ragazzi giocheranno a testa alta e con coraggio contro ogni avversario, nel rispetto della grande storia europea del nostro Club.

Nella scorsa stagione abbiamo potuto finalmente rivedere San Siro pieno di tifosi nerazzurri, sentire di nuovo l’abbraccio dello stadio verso la squadra in campo. Grazie a tutti voi, abbiamo lottato fino all’ultimo per il campionato e abbiamo conquistato la nostra 8° Coppa Italia e la nostra 6° Supercoppa Italiana. Sul percorso verso questi traguardi abbiamo vissuto insieme le grandi emozioni di una vittoria contro i nostri rivali di sempre e la magica notte di Anfield.

Durante l’Assemblea del 2019 abbiamo registrato con voi il record di fatturato della storia dell’Inter, un primo successo sul percorso iniziato nel 2016, quando il Club versava in condizioni molto complicate. Nel tempo sono stati fatti investimenti per 1 miliardo di Euro da parte della proprietà, gettando le basi per la nuova Era dell’Inter: stabilmente in Champions League dal 2018, con all’attivo una finale Europea, uno Scudetto, una Coppa e una Supercoppa Italiana.

"In questo periodo così complesso sono cambiate tante cose, ma non il nostro amore per l’Inter e la nostra passione - ha spiegato il presidente nerazzurro -. Questi sono stati anni difficili, ma li abbiamo affrontati insieme con decisione e coraggio, vincendo 3 titoli dopo 11 anni di attesa. Ed oggi condividiamo con voi i risultati raggiunti dal nostro Club nella stagione 2021-2022, che ha visto l’Inter ancora protagonista in Italia e in Europa e che da un punto di vista finanziario è la prima a presentare segnali di ripresa dopo gli sconvolgimenti provocati dalla pandemia da Covid-19.

"Cari Nerazzurri, è un grande piacere poterci ritrovare finalmente insieme, dal vivo, per la prima volta dopo 3 anni dall’ultima volta". Questo l'incipit dell'intervento di Steven Zhang pronunciato stamattina durante l'assemblea dei soci, dove è stato approvato il bilancio per la stagione 2021-2022.

L’espansione del brand Inter è un’opportunità che il Club deve continuare a coltivare, una leva importante per incrementare i ricavi.

Un momento chiave della Nuova Era interista è stato il lancio del nuovo crest nerazzurro nella primavera 2021, a simbolo dell’evoluzione dell’Inter da icona del calcio a icona culturale.

Nella scorsa stagione il nostro Club ha rinsaldato il legame con la città di Milano grazie a co-lab con marchi di eccellenza del design e della moda, tra cui spicca la collaborazione con Moncler.

Il primo allenamento di questa stagione è stato compiuto dalla prima squadra sul nuovo campo di Appiano Gentile, dove proseguono i lavori di ristrutturazione e ampliamento delle facilities: strutture all’avanguardia per sostenibilità e integrazione tecnologica, che raccordano l’heritage e la storia del Club con il suo futuro. È pienamente attivo anche il Suning Youth Centre, dedicato allo sviluppo del Settore Giovanile, che ha ricevuto quest’anno l’ECA Youth Football Award per il suo Progetto Educativo.

Le infrastrutture tecnologiche sono altrettanto essenziali per lo sviluppo di un Club che guarda al futuro. All’inizio della stagione abbiamo lanciato il nostro nuovo ecosistema digitale. Un nuovo step del percorso iniziato nel 2017 con la nascita della Media House, un passo ulteriore che ci avvicina a tutti i nerazzurri nel mondo. Abbiamo ridisegnato l’esperienza digitale per i nostri tifosi, un nuovo ecosistema digitale che ci posiziona tra i leader della nostra industry in termini di fan engagement.

Il più importante dei progetti infrastrutturali per il Club è il Nuovo Stadio e il distretto sportivo di San Siro. Un investimento virtuoso, essenziale per colmare il gap che ci separa dal vertice. Un elemento necessario per il rapporto con tutti i nostri stakeholder, primi fra tutti i nostri tifosi, che meritano una casa al livello delle nostre ambizioni. Porteremo avanti questo progetto senza esitazione.

Oggi condividiamo un risultato che ci fa capire che siamo sulla strada giusta, che abbiamo riavviato un trend positivo e che stiamo poco per volta controbilanciando gli effetti del contesto economico negativo causato dalla crisi pandemica e ora dalle contesto internazionale. Un cambiamento radicale nel panorama mondiale che ci ha colto in un momento di espansione e costretto a procedere con maggiore cautela, ma proseguiamo sul nostro cammino senza sosta. Il percorso è segnato, ma c’è ancora molto da fare. Il calcio si trova in uno snodo essenziale della sua storia, deve continuare ad aprirsi e a mescolarsi con i linguaggi e gli strumenti delle generazioni più giovani se vuole continuare a sopravvivere. L’Inter è pronta. Siamo pronti. Da quando abbiamo acquisito il Club, ogni giorno affrontiamo le stesse speculazioni, sappiamo quanto l’Inter faccia notizia. Nelle ultime settimane ogni giorno ho letto che ci si aspettava oggi un chiarimento sul futuro del Club. Come ho voluto ribadire l’altra sera, il futuro del Club non è mai stato in discussione, e la nostra visione per l’Inter è chiara dal 2016.

Come Proprietà, e insieme alla dirigenza del Club, lo abbiamo dimostrato in questi anni, vincendo e portando l’Inter sempre più in alto e più lontano nel mondo, costruendo nuove connessioni e coltivando nuove idee. Il nostro impegno è a lungo termine, volto a garantire un futuro all’altezza della storia dei nostri colori.

È necessario continuare su questa strada, spinti dall’ambizione sportiva e dal richiamo del nostro brand, grazie alla passione dei nostri tifosi in tutto il mondo. È per loro che il Club lotta per la seconda Stella, per la vittoria su tutti i campi da gioco, e si impegna su tutti i tavoli istituzionali per assicurare un progetto di crescita sostenibile per questo settore. La nostra promessa è di lottare da campioni dentro e fuori dal campo. Forza Inter!".