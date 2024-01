In seguito a un accordo raggiunto tra la AFA e la società di investimento SOUTHGILMORE LLC, filiale di EpicQuest Education Group International, parte del gruppo esecutivo cinese Zhongfu Sports Co., Ltd., la Nazionale argentina campione del mondo giocherà due amichevoli in Cina nella finestra FIFA del prossimo marzo. Una notizia che non farà certo piacere a Simone Inzaghi che dovrà 'prestare' il suo capitano, Lautaro Martinez, per due gare non ufficiali da disputare dall'altra parte del mondo dopo un tour de force pesantissimo con il club.

"In seguito a questo accordo, la Nazionale tornerà nel continente asiatico, dopo l'ultima tournée di successo effettuata nel giugno 2023 a Pechino e Giacarta, in Indonesia - si legge nella nota ufficiale della Federcalcio argentina -. L'amministratore delegato della società cinese, Liu Wei, ha avuto un incontro con Claudio Tapia, presidente dell'AFA, dando inizio al coordinamento della prossima visita della Nazionale nel marzo 2024. Nelle prossime settimane verranno annunciate le rivali di entrambe le partite. La Nazionale argentina inizierà il suo percorso verso la Copa América 2024 in Asia, riaffermando l'interesse del pubblico di quel continente verso la nostra Nazionale e delle aziende asiatiche che lavorano con l'AFA in questo mercato".