All'evento condotto da Carlo Pellegatti e organizzato da Oro Rosso Milano in occasione della fiera Tuttofood era presente anche l'ex difensore del Milan Luca Antonini, che ovviamente ha detto la sua sul derby di domani sera: "Conoscendo i due allenatori, credo che le squadre si studieranno per un po’. Alla lunga verranno fuori le qualità dei singoli, per questo mi auguro che Rafael Leao possa tornare presto al top. Lato Inter, Lautaro Martinez può fare la differenza: sa approfittare delle piccole occasioni, presta attenzione ai minimi dettagli. In certe partite, questi fattori sono determinanti”.