Non solo Zirkzee, nel Bologna di Thiago Motta splende anche un'altra conoscenza dell'Inter, ovvero Giovanni Fabbian, gioiellino che i rossoblu hanno acquistato la scorsa estate dall'Inter. E proprio sul giovane centrocampista l'allenatore dei rossoblù ha detto: "Non mi ha stupito, Giovanni è un giocatore che sta molto bene. È pronto a giocare cinque minuti come 100, sapendo di poter aiutare sempre la squadra. Un giocatore così fa la differenza".

Dopo la nazionale e l'assist per Barella ha visto Orsolini più carico?

"L'ho visto come sempre. Sta bene e si sta allenando. In nazionale ha giocato 15 minuti ed è stato decisivo sul gol: è quello che vogliamo anche qui".