Nell'incerta corsa scudetto, il Milan ha il destino nelle proprie mani per un motivo preciso: la gestione lucida dei momenti più difficili nell'arco della stagione. E' il pensiero espresso da Massimo Ambrosini a Radio Deejay: "Io ragiono a prescindere da come andrà a finire e dico che i rossoneri, a differenza di Inter e Napoli, non è naufragato quando ad esempio ha pareggiato con Bologna, Torino e Salernitana: questa cosa può fare la differenza. Poi da qui alla fine può succedere ancora di tutto".