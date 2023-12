Alessandro Altobelli è sicuro: Lautaro Martinez è già entrato nella storia dell'Inter. Spillo si esprime così sul capitano nerazzurro ai microfoni di SportWeek: "Lo dimostra il fatto che abbia già superato Diego Milito per numero di gol segnati in un anno. Ma ne farà tantissimi altri: forse non raggiungerà Giuseppe Meazza, ma certamente supererà Altobelli. L'anno scorso, di questi tempi, io e lui ci siamo trovati insieme davanti al console del Qatar. In quell'occasione gli dissi che l'unico che mi avrebbe superato in quella classifica era lui. E non era ancora arrivato a 100 gol: oggi è a 119, e considerando l'età, l'efficacia, la brillantezza e il fatto che, a differenza mia, non lascerà l'Inter, è evidente che tutto giochi a suo favore".

Secondo Altobelli, Lautaro può dirsi anche più completo di Erling Haaland: "Lui è più centravanti, Lautaro è più forte di testa, di destro e di sinistro, e sa giocare meglio fuori dall'area. Ha veramente tutto, è una sicurezza per la squadra. Lautaro sente di essere dentro l'Inter, ha la maglia cucita addosso e il rinnovo è la conferma. Mi piace che non voglia sentire parlare di altri club, vuol dire che è legato al club, si sente parte integrante di esso. E poi sa giocare al calcio, e accanto a lui tutti sanno giocare bene. Marcus Thuram è il suo partner ideale perché non sta mai fermo in un posto, anzi. Poi è diventato anche bravo a gestire le energie".