Domani, in Juve-Roma, Massimiliano Allegri incrocerà nuovamente il suo destino a quello di José Mourinho: "Innanzitutto è il primo scontro diretto con la Roma che ha iniziato molto bene, direi che sta continuando il trend positivo della scorso anno - le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa -. È sempre un piacere incontrare Mourinho, sta facendo un ottimo lavoro, sta plasmando la Roma. Sarà una partita tosta, loro non hanno ancora subito gol. Sarà una partita equilibrata".