Alla vigilia della gara contro la Cremonese, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato dello stato d'animo della sua squadra, vista anche la nuova penalizzazione in classifica che appare ormai prossima: "Il morale è buono, dopo il gol col Siviglia all'ultimo è ancora più buono. Ci dà la possibilità di andare laggiù e giocare una finale alla pari. Poi in campionato noi dobbiamo fare il nostro ossia rimanere tra le prime 4, ora dobbiamo difendere il secondo posto. Una volta che in campo abbiamo fatto il nostro dovere, sulle cose esterne non possiamo fare niente".

La sensazione di giocare contro tutto e tutti vi dà energie?

"Sì, il fatto di aver fare una cosa importante dopo un'annata così... Poi noi non ci siamo mai lamentati, dobbiamo pensare al campo altrimenti perdiamo energie importanti".