Con la Salernitana, squadra contro la quale la Juventus scenderà in campo domani alle 20.45, la squadra di Max Allegri dovrà "fare una partita tosta perché ci servono i tre punti" come avvisa lo stesso allenatore bianconero durante la conferenza stampa della vigilia. "Creiamo giorno dopo giorno di creare presupposti per raggiungere gli obiettivi. Ma ci vuole ben altro. Non bisogna essere simpatici o bellini" prosegue a proposito dei moniti nei confronti del suo gruppo. "So che c'è grande voglia di lavorare, di tornare a vincere anche se non è facile. Ci mancano dei giocatori dall'inizio, giocatori importanti perché anche come numero saremmo di più. In questo momento nelle difficoltà numeriche bisogna arrivare a novembre nella miglior condizione di classifica possibile".