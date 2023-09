La Juventus di Massimiliano Allegri batte 3-1 la Lazio di Maurizio Sarri e vola in testa alla classifica della Serie A a quota 10 punti in attesa del derby di Milano, in programma a San Siro alle 18. Spicca la doppietta di Vlahovic, di Chiesa l'altro gol bianconero. Inutile la rete siglata da Luis Alberto per il 2-1 momentaneo. La Lazio invece resta a quota 3 punti in classifica.