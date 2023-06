Pep Guardiola è "un fenomeno", ma l'Inter non meritava di perdere la finale di Champions League contro il Manchester City. Alfio Basile, ex ct della Nazionale argentina, spiega il suo punto di vista ai microfoni di Olé: "Guardiola è un fenomeno perché fa variazioni tattiche che nessun altro fa, nemmeno il Liverpool di Jurgen Klopp che è quello che gli somiglia di più. Volevo che vincessero contro l'Inter perché è la migliore squadra del mondo. Però non volevo che l'Inter perdesse, perché mi piace; hanno giocato bene per annullare il sistema del City. Il City non poteva fare quello che voleva lo fanno sempre.

Tuttavia, hanno vinto i migliori. Ma il lavoro dell'Inter è stato molto buono, molto ben studiato: ha ristretto gli spazi, ha messo insieme i centrocampisti con i difensori, ogni lancio lungo era un fuorigioco. L'Inter non meritava di perdere".