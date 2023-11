Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro le Isole Far Oer, il ct dell'Albania Sylvinho ha parlato della possibilità di far rifiatare i titolari domani. Tra loro c'è anche l'interista Kristjan Asllani:

"I tifosi vengono per festeggiare, noi siamo al lavoro - ha detto il ct albanese, già qualificati a Euro 2024 -. Per quanto riguarda i cambi è un po' difficile, i ragazzi arrivano solo dopo un allenamento di recupero perché non c'è stato molto tempo. Dovremo mettere in campo una squadra più fresca e sicuramente qualche cambio ci sarà".