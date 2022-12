Ispirato a una tenda beduina, circondato da parchi, piste ciclabili, spazi fitness e aree picnic: lo stadio Al Bayt, teatro del quarto di finale dei Mondiali tra Inghilterra e Francia andato in scena ieri, ha 60 mila posti tutti con l’aria condizionata ed è l’ennesimo capolavoro dello Studio Crew di Brescia. Lamberto Cremonesi, ingegnere e presidente della società, intervistato dal Corriere della Sera per l'edizione bresciana, oltre a sottolineare le dotazioni dell'impianto lo suggerisce come prototipo per la costruzione di nuovi stadi: "Ha una qualità eccezionale: la progettazione è stata molto sfidante. Non so se faranno un nuovo San Siro.