L'AIA ha diffuso le nomine del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano.

Le nomine avranno la durata di due Stagioni Sportive per i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali ed i Presidenti Regionali e Provinciali, e di una Stagione Sportiva per il Responsabile del Settore Tecnico e per i Componenti degli Organi Tecnici Nazionali. Spicca la conferma di Gianluca Rocchi, attuale designatore delle prime due divisioni professionistiche italiane, il quale continuerà nel suo incarico fino al termine della stagione 2025/2026 assieme a Di Liberatore, Gervasoni, Tommasi e Tonolini, tutti confermati. Rimane anche il responsabile per le designazioni della Serie C, l'ex fischietto romano Maurizio Ciampi.