Presente come di consueto all'appuntamento con la Bobo Tv, l'ex interista Lele Adani ha parlato dell'esterno di centrocampo di Simone Inzaghi, Ivan Perisic. "Se l'olandese parte - ha detto replicando alle ipotesi di un'eventuale cessione estiva -, l'Inter prende un altro esterno. Nell'idea di Inzaghi come esterno destro di centrocampo Perisic non potrebbe essere riadattato. A sinistra fa assolutamente la diffesenza, ma a destra non darebbe la stessa utilità". Non solo ipotesi future, ma anche elogi nei confronti del croato sul quale l'ex difensore della Beneamata aggiunge: "All'Inter è come se fosse arrivato due volte. Prima era un giocatore forte, ma anarchico e incostante, poi nel 2020, tornato dal Bayern Monaco è tornato un altro giocatore e penso che non sia un quinto tutta fascia come lui al mondo. Fa il terzino, il centrocampista, interno, ala e anche goleador. L’ecclettismo del decatleta di Spalato è un giocatore unico. Situazione che penalizza Gosens, ma Perisic al momento è insostituibile perché quello che ti offre lui non te lo da nessuno".