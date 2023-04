Francesco Acerbi si presenta anche ai microfoni di Sport Mediaset per presentare la sfida di questa sera contro la Juventus: "Stasera è tanto importante, ci giochiamo la finale contro una squadra che non siamo riusciti a battere in stagione. Ma vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi e arrivare in finale. Sbloccati in campionato? No, siamo grandi giocatori e per vincere dobbiamo avere grande continuità di risultati. Ci vuole lavoro di squadra, senza gli attaccanti non segnano e non si vince. Stasera si sfidano due squadre che vogliono vincere, sarà impegnativa ma bella da giocare".