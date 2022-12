L'operatore di mercato Beppe Accardi rivela le sue aspettative per il mercato di gennaio ai microfoni di Tutto Mercato Web: "La Juventus farà qualcosa, come l’Inter per cercare di rinforzarsi anche se non ha bisogno di fare tanto. Secondo me non dovrebbero intervenire in tanti. La vicenda Juve influirà sul mercato? A gennaio i mercati sono sempre di riparazione. Serve soltanto fare quel saltino. Potrebbe invece influire in estate. Ma bisognerà capire che tipo di seguito avrà".