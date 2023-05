Intercettato da Sky Sport a margine della decima edizione del 'memorial Claudio Lippi' al centro Vismara - Puma House of Football, l'ex portiere del Milan Christian Abbiati torna sull'eliminazione subita dai rossoneri per mano dell'Inter in Champions League: "Io penso che se il Milan riesce a raggiungere la qualificazione in Champions la stagione rossonera sia da 8, nessuno avrebbe mai immaginato di vedere la squadra in semifinale. Credo che con l'Inter la differenza sia stata la panchina, l'Inter ce l'ha più lunga e il Milan no".