Non si è andati oltre lo 0-0. Sampdoria-Inter finisce così, con le reti inviolate, nonostante una lunghissima serie di opportunità per gli uomini di Simone Inzaghi. Già nel primo tempo sono tante le chance gettate al vento, altre ne arrivano nel finale, ma il risultato non cambia fino alla fine e i nerazzurri portano a casa solo un punto.