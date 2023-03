Qualche minuto fa, Danilo D'Ambrosio è arrivato alla Galleria Lampo in via Valtellina 7, a Milano, per ricevere il Premio "Amico dei Bambini..... Un esempio per loro" edizione 2022. Il difensore dell'Inter è stato accolto calorosamente da alcuni ragazzini dell'Aldini che gli hanno chiesto i classici selfie. Di seguito le immagini girate dal nostro inviato.

