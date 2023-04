Attimi di totale ilarità negli studi di CBS Sport nel post-gara di Napoli-Milan. Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, prova in qualche modo a chiedere a Rafael Leao se gradirebbe una semifinale contro l'Inter, ma l'attaccante rossonero fa fatica a comprendere la domanda. Allora Carragher prova a ripetere il quesito, in particolare scandendo meglio il nome dell'Inter, pronunciandolo "Internazionale". Leao continua a non comprendere e a quel punto Thierry Henry e Micah Richards scoppiano in una grassa e prolungata risata che conduce fino alle lacrime l'ex difensore di City e Fiorentina, con un Andriy Shevchenko quasi incredulo.