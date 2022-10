Gara speciale quella di ieri in Premier League tra Manchester United e Tottenham, match finito per 2-0 a favore dei padroni di casa. Nella gara di Old Trafford di ieri sera a scendere in campo sono diversi ex interisti, in campo e in panchina e se l'ex allenatore dell'Inter, Antonio Conte e l'ex esterno numero 44 della Beneamata, Ivan Perisic non hanno sorriso per il risultato finale, a strappare un sorriso al tecnico degli Spurs è un altro ex nerazzurro: Christian Eriksen. Il danese, sul quale aveva espresso parole al miele nei giorni scorsi il manager salentino, è stato pizzicato dalle telecamere mentre chiacchierava e rideva affettuosamente con Conte.