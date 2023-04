È Davide Massa l'arbitro designato per dirigere Juventus-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia. Il fischietto di Imperia è sostenuto dagli assistenti Costanzo e Passeri, con Guida Quarto Uomo. Al VAR ci sono invece Di Paolo e il suo assistente Dionisi. Il direttore di gara controlla complessivamente bene la partita, perdendo però colpevolmente il controllo in un finale in cui aumenta la tensione e volano tre rossi pesanti. Negli episodi più delicati trova il supporto dei check del VAR: corretta la decisione sul calcio di rigore assegnato all'Inter.

4' - Breve check di Massa con il VAR per verificare un possibile tocco di mano in area di D'Ambrosio su calcio d'angolo battuto dalla Juventus: non c'è nulla, si prosegue.

34' - Check su un altro possibile rigore per fallo di mano, stavolta a favore dell'Inter per tocco di Bremer, sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo: anche questa volta dalla sala VAR non segnalano nessuna irregolarità e Massa fa riprendere il gioco.

39' - Brozovic prova a chiudere un triangolo con Dimarco, interotto nell'area della Juventus da un intervento dubbio di Fagioli: il terzino dell'Inter richiama l'attenzione di Massa per un fallo di mano, ma l'arbitro lascia correre perché il centrocampista bianconero sembra impattattare prima la sfera con la pancia e subito dopo con il braccio.