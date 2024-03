A dirigere Bologna-Inter, gara della 28esima giornata del campionato di Serie A, è Luca Pairetto della sezione di Nichelino. A coadiuvare il fischietto torinese sono gli assistenti Carbone e Giallatini, mentre al VAR c'è Mazzoleni.

Nel complesso il direttore di gara e la sua squadra forniscono una buona prestazione, conducendo in porto la nave senza eccessive problematiche anche in un contesto facilmente infiammabile.

A seguire i principali episodi da moviola.

5' - Netto il fuorigioco di Sanchez che colpisce la traversa. Bravo l'assistente Giallatini ad aspettare prima di alzare la bandierina.

12' - Sgambetto netto di Sanchez su Ferguson all'altezza della linea laterale, Pairetto si limita giustamente al richiamo verbale.

17' - Salemaekers cade al limite dell'area nerazzurra dopo essere finito nella morsa di Darmian e Bisseck: l'arbitro fa ampi cenni che non c'è nulla, decisione giusta.

18' - Proteste nerazzurre con Pairetto che toccando il pallone impedisce un contropiede dell'Inter. L'arbitro fischia e blocca il gioco giustificandosi con il rispetto del regolamento. Che sarà severo ma è questo.

25' - Primo cartellino giallo del match: Zirkzee stende Calhanoglu a centrocampo, Pairetto lascia correre dando il vantaggio poi correttamente va ad ammonire l'olandese.

44' - Posch graziato dopo un intervento in ritardo su Bastoni che aveva già rilanciato il pallone. Pairetto lo salva dal cartellino giallo valutando la dinamica come non 'cattiva'.

47' - Subito un cartellino giallo per Freuler a inizio ripresa, che con un pestone su Mkhitaryan interrompe una ripartenza dell'Inter molto pericolosa. Decisione inevitabile.

51' - Proteste dei padroni di casa per una spallata molto energica di Dumfries in area ai danni di Kristiansen. Pairetto non ha dubbi e lascia proseguire, facendo bene.

58' - Perplessità sull'intervento dell'arbitro che punisce un presunto fallo di mano di Sanchez, mentre Thuram sta provando a involarsi verso la porta del Bologna. Nel dubbio sarebbe stato meglio lasciar correre.

62' - Rischia Freuler che colpisce con un pestone gratuito Bastoni in azione di pressing. Lo svizzero, già ammonito, viene graziato da Pairetto.

77' - La situazione si ripete al limite dell'area nerazzurra, quando Freuler colpisce Asllani arrivando in ritardo sul pallone. Per l'arbitro è solo calcio di punizione.

81' - Neanche il tempo di entrare in campo che Klaassen viene ammonito per una protesta plateale su una rimessa laterale assegnata al Bologna (l'olandese aveva ragione).

93' - Pestone di Ndoye su Dumfries che Pairetto non vede, dando rimessa al Bologna. Raro errore del direttore di gara.