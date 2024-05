Tuttosport torna sulle vicende societarie dell'Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano, ogni giorno è quello buono per una notizia ufficiale. Tutti sono in attesa di sapere come Steven Zhang proseguirà. Non cederà il club, questo appare quasi certo, sebbene non si possa escludere nulla. C'è sicuramente più probabilità che questo accada più avanti nel tempo, magari dopo il Mondiale per club, quando si capirà meglio anche quale sarà il percorso per lo stadio.

Ma ora va trovata una soluzione entro il 20 maggio e di possibilità sembrano essercene soltanto due. Un nuovo finanziamento da circa 400 milioni da parte di Pimco con scadenza 2027 grazie al quale chiudere il discorso con Oaktree oppure, come riportava anche Il Sole 24 Ore qualche giorno fa, un prolungamento dell'accordo con il fondo americano a cui Zhang dovrebbe 275 milioni più interessi entro il 20 maggio. Oaktree non vuole raccogliere le quote del club e per questo sarebbe disposta a dare più tempo al presidente nerazzurro, la cui opzione preferita resta comunque quella con Pimco.