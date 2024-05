Stanno uscendo diversi nomi per il prossimo mercato nerazzurro. Uno nuovissimo lo fa Tuttomercatoweb: si tratta di Ngal'ayel Mukau, centrocampista classe 2004 del KV Mechelen.

Secondo TMW, questo ventenne belga di origini congolesi, che in stagione finora ha totalizzato 27 presenze (16 in Jupiler League e 6 nei playoff del), segnando un gol, "è molto apprezzato anche dal Bologna di Giovanni Sartori che, così come i nerazzurri, lo sta monitorando".