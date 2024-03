È Giovanni Ayroldi l'arbitro designato per dirigere Inter-Genoa, Monday Night match della 27esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Molfetta ha come assistenti Del Giovane e Mastrodonato, mentre Giua veste i panni di quarto uomo. Al VAR c'è Paterna, coadiuvato da Doveri. Il direttore di gara non ha mai il controllo della partita e prova a tenerla in mano con l'uso facile del cartellino (eccessivo quello a Lautaro). Dubbi sulla dinamica del contatto da rigore tra Barella e Frendrup, giusto annullare il 2-2 di Vitinha.

15' - Barella imbecca Dimarco che conclude verso la porta, Ayroldi fa correre e poi a fine azione segnala il fuorigioco: secondo l'arbitro la posizione del nerazzurro non è sanata dalla deviazione di Bani, non considerata come una giocata.

17' - Asllani esagera con il dribbling sulla linea di fondo e viene sgambettato. Poteva starci il fallo, ma per Ayroldi non c'è nulla: si riparte con il calcio d'angolo per il Genoa.

19' - Barella soffia la palla a Frendrup sulla linea laterale, Ayroldi fischia un calcio di punizione per il Genoa: Inzaghi protesta per questo contatto e per quello precedente su Asllani, ricevendo un richiamo verbale.

20' - Il primo giallo del match è per Frendrup: vistosa la trattenuta su Barella a metà campo, ammonizione corretta.

22' - Dumfries prova a giocare il pallone ma va ad impattare anche Martin con la gamba alta: intervento non cattivo ma scomposto, giallo anche per l'olandese.

30' - L'Inter passa in vantaggio con la sassata sotto la traversa di Asllani: regolarissima la posizione dell'albanese al momento del passaggio di Sanchez.

34' - Ayroldi fischia calcio di rigore per l'Inter, realizzato poi da Sanchez per il 2-0. Barella calcia e viene poi raso al suolo (prima che il pallone esca dal campo) da Frendrup, che interviene in scivolata falciando l'interista che ha già calciato verso la porta. Restano dubbi legati alla dinamica: il centrocampista del Genoa impatta la gamba d'appoggio del nerazzurro, ma dai replay si nota che sfiora anche il pallone calciato dal 23 dell'Inter con la punta prima di franare sull'avversario. Il VAR richiama l'arbitro che dopo la visione delle immagini conferma il penalty, probabilmente per l'imprudenza dell'intervento. Dal momento in cui viene fischiato il rigore, però, manca il secondo giallo a Frendrup.

40' - Lautaro calcia verso la porta e chiede calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Bani: il silent check conferma il non penalty. La palla tocca prima il petto e poi il braccio destro del difensore del Genoa.

47' - Lautaro scappa via in mezzo al campo e viene atterrato da Strootman: ammonizione per il centrocampista del Genoa.

54' - Arriva il gol del 2-1 del Genoa con la volée di Vasquez, che spedisce in rete la palla respinta da De Vrij. Ad inizio azione c'è una sorta di 'blocco' su Barella nell'uno due con Asllani: da quella palla persa arriva il cross e poi il gol rossoblu.

61' - Barella gioca il pallone e incassa poi l'intervento scomposto di Vasquez: giallo giusto per il difensore del Genoa.

62' - Sabelli entra in ritardo su Dimarco, rifilandogli un pestone sul piede sinistro: Ayroldi fischia il fallo ma non estrae il cartellino.

66' - Il Genoa trova la rete del 2-2 con Vitinha, ma Ayroldi annulla il gol per fuorigioco. Il VAR conferma: il 9 è oltre la linea difensiva dell'Inter al momento della spizzata di Retegui.

69' - Lautaro entra in area e cade a terra dopo un contatto fisico con Vasquez, rialzandosi subito per andare a pressare senza chiedere l'intervento dell'arbitro: Ayroldi lo ammonisce per una simulazione che non c'è. Giallo severo e gratuito.

79' - Carlos Augusto protegge palla in arretramento e viene atterrato da Spence, che prova a proiettarsi in avanti: Ayroldi fischia punizione per il Genoa, ma il fallo era del genoano sull'interista.

89' - Ammonizione anche per Inzaghi, uscito qualche metro di troppo dall'area tecnica.