È Federico Dionisi l'arbitro designato per dirigere Inter-Empoli, match valido per la 30esima giornata di Serie A. Il fischietto de L'Aquila ha come assistenti Valeriani e Fontemurato, con Monaldi quarto uomo. In sala VAR c'è Valerio Marini, coadiuvato da Mariani. Gara abbastanza tranquilla per il direttore di gara, senza episodi di difficile lettura e cattiveria: solo due i gialli estratti (uno per tocco di mano, un altro nel finale). Regolari i due gol nerazzurri.

1' - Niang resta a terra dopo aver ricevuto un colpo sulla nuca: Darmian, saltato nettamente più in alto del francese per colpire il pallone di testa, impatta con il gomito l'avversario al momento della discesa a terra. Gesto del tutto involontario, l'arbitro si limita solo a sincerarsi delle condizioni dell'attaccante.

6' - L'Inter sblocca la gara con il sinistro di Dimarco su assist di Bastoni: sulla verticalizzazione di Pavard c'è Thuram che parte sul filo del fuorigioco (posizione giudicata regolare dall'assistente Valeriani, che come da prassi tiene giù la bandierina), ma poi arriva la giocata decisiva di Bereszynski - il pallone arriva lento e rasotterra e l'empolese lo gioca da solo, senza avversari che influiscono sull'azione - che scaccia via ogni dubbio perché dà il via ad una nuova azione d'attacco, quella che parte da Barella e che porta poi al gol. Il VAR poteva quindi intervenire solo dal tocco di Bereszynski in poi.

15' - Contrasto nell'area dell'Inter tra Gyasi e Mkhitaryan: l'empolese chiede un calcio d'angolo dopo il rimpallo, Dionisi assegna una dubbia rimessa fondo.

24' - Thuram allarga il pallone sulla fascia e riceve il pestone di Luperto al limite dell'area: Dionisi non fischia e decide di appliacare la regola del vantaggio.

37' - Pavard finisce a terra e protesta timidamente dopo un contatto con Zurkowski nell'area dell'Empoli: l'empolese trattiene la maglia dell'interista, che viene ostacolato ma è già in caduta. Per Dionisi non ci sono gli estremi per fischiare il penalty e il VAR conferma con con il silenzio.

41' - Dall'altra parte è Luperto che si lamenta per un potenziale calcio di rigore, lasciandosi andare con troppa facilità dopo un contatto lieve con Acerbi: Dionisi rispetta il metro di giudizio applicato pochi minuti prima e lascia andare avanti l'azione.

65' - Cambiaghi prova ad avviare un contropiede portandosi avanti il pallone con il braccio sinistro: Dionisi se ne accorge e lo ammonisce.

81' - Arriva il raddoppio dell'Inter con il tocco ravvicinato di Sanchez, la cui regolarità è confermata dopo un rapido silent check con il VAR: il cileno è dietro la linea della palla, e quindi in posizione regolare, sul cross rasoterra di Dumfries.

89' - Cacace interviene in ritardo su Pavard: ammonizione corretta per il terzino dell'Empoli.