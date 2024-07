Gaetano Oristanio si trasferisce al Venezia a titolo definitivo. Di seguito il comunicato del club lagunare: "Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gaetano Oristanio dall'Inter. Il trequartista nato a Vallo della Lucania ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2029. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Oristanio, 21 anni, nella scorsa stagione ha fatto il proprio debutto nel massimo campionato italiano con la maglia del Cagliari, con cui ha disputato 27 partite tra Serie A e Coppa Italia totalizzando 2 goal e 1 assist. Prima di approdare in Sardegna, Oristanio ha disputato due stagioni con la maglia del FC Volendam con cui ha totalizzato 62 partite realizzando 8 goal e 4 assist. Con la maglia azzurra della Nazionale Italiana è stato protagonista dall’Under 17 fino all’Under 21 disputando 34 partite ufficiali impreziosite da 7 goal".



Filippo Antonelli, Direttore Sportivo & General Manager

"Oristanio è un giocatore che seguivamo da tempo e che si inserisce perfettamente nel contesto che stiamo cercando di costruire. Sono felice di poterlo annunciare oggi, nel giorno del mio compleanno, e ringrazio la proprietà per aver fatto questo regalo a me e alla tifoseria".

Benvenuto, Gaetano".