Pessimismo in casa Santos circa il possibile arrivo di Roberto Pereyra, come riporta UOL Esporte. A Vila Belmiro hanno iniziato a corteggiare il centrocampista quattro mesi fa ma da allora non ci sono stati molti passi avanti. A 32 anni, l'ex giocatore dell'Udinese ha come priorità la permanenza in Europa e spera ancora in una chiamata dell'Inter. Il Santos ha raggiunto anche la cifra richiesta dai rappresentanti dell'atleta, ma non c'era entusiasmo da parte sua per una possibile esperienza in Brasile. Un altro fattore che pesa contro il Peixe è la scadenza ravvicinata per tesserare nuovi giocatori nel campionato brasiliano: avrebbe solo una settimana per chiudere l'accordo con Pereyra.

Il club nel frattempo sogna anche Alexis Sánchez e Alfredo Morelos e valuta Alan Soñora.