Il caso Kylian Mbappé è il tema del giorno nel dibattito calcistico internazionale. Mentre il quotidiano L'Equipe parla di un Paris Saint-Germain disposto a concederlo un anno in prestito con l'Inter eventualmente in corsa, arrivano i dettagli dell'offerta proveniente dall'Al-Hilal, pronto a spendere cifre che definire da favola sembra addirittura riduttivo: secondo Sky Sport, infatti, il club della Saudi Pro League è pronto a offrire 300 milioni al PSG e addirittura 700 milioni al calciatore.

Sarà decisiva la volontà dello stesso Mbappé che però al momento non sembra intenzionato a trasferirsi in Arabia perché vuole proseguire in Europa, col Real Madrid pronto ad accoglierlo già nel 2024.