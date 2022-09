Michal Bilek, allenatore del Viktoria Plzen, arriva in conferenza stampa esprimendo la sua amarezza per la sconfitta rimediata contro l'Inter, contraddistinta anche dalla sciagurata espulsione di Pavel Bucha per un fallo killer su Nicolò Barella: "Dopo ogni partita si può dire che si poteva giocare meglio. Noi abbiamo provato il 3-5-2 all'inizio come loro e non è andata tanto bene. Poi abbiamo cambiato e il gioco è migliorato, poi purtroppo è arrivata l'espulsione ed è andata com'è andata".

Non siete riusciti a fermare Dzeko.

"Io ieri avevo detto che gli bastava un tiro in porta per segnare, è un giocatore molto bravo e anche oggi è riuscito a fare gol così. Per il resto penso che i nostri giocatori sono riusciti a controllarlo bene".

Si aspettava di mettere più in difficoltà l'Inter?

"È stata una partita difficile per noi, l'Inter è molto forte e l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace, ma i giocatori hanno fatto una bella esperienza, hanno visto che livello serve tenere in Champions. La riguarderemo al video".