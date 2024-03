Prima dell'inizio del rituale pranzo tra le dirigenze di Atletico Madrid e Inter, Enrique Cerezo, presidente del club iberico, parla davanti ai cronisti presenti fuori dal ristorante a poche ore dalla sfida del Civitas Metropolitano: "L’Inter è una grande squadra, è prima in classifica in Italia, agli ottavi di Champions. Ma noi oggi giochiamo per vincere, sono sicuro che possiamo vincere oggi. C'è sempre l'obbligo di vincere. Arriviamo da una serie di risultati in liga non molto buona e credo che vincere oggi sarebbe di gran conforto".

Cerezo prosegue: "Se possiamo essere condizionati? No, direi di no. Le partite vengono così, non si preparano, o meglio, si preparano e poi vengono come vengono, ma sono sicuro che oggi sarà una grande notte. Dovrebbe essere la massima entrata del Metropolitano, dobbiamo pensare a vincere, col sogno di vincere. I nostri tifosi sono una tifoseria magnifica e oggi saranno più di sempre vicini alla squadra. Cosa dico a uelli che non credono nella remuntada? Abbiamo una squadra magnifica. I tifosi sanno che hanno una grande squadra, sanno che è una grande notte, che vogliamo passare il turno, saranno al nostro fianco. Oggi non penso che ci elimineranno dalla Champions, penso che passeremo. e lo devono pensare tutti".