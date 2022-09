Ivan Juric non parteciperà alla trasferta milanese del Torino, impegnato domani sera nella difficile sfida di San Siro contro l'Inter. Il tecnico croato, già assente lunedì, resterà bloccato a casa per via di una polmonite riscontrata alcuni giorni fa. Al suo posto il vice Matteo Paro, protagonista in mattinata della conferenza stampa pre-partita. Lo riporta Torinogranata.it.