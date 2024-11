"Ci abbiamo sempre creduto e abbiamo fatto la nostra partita con le big. Abbiamo sempre dato il 100%, poi alla fine vedi se vinci o perdi". Lo dice Abdoulrahmane Harroui, raggiunto da DAZN a pochi minuti da Verona-Inter: "Se sei gruppo fai la differenza, fai 10 metri in più per il compagno. È questa la differenza per salvarci o andare giù", sottolinea il centrocampista.