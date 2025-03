Dal centro sportivo dell'Udinese, il responsabile dell'area tecnica del club friulano Gokhan Inler ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando della prossima sfida di campionato contro l'Inter e sulla corsa per lo Scudetto che vede coinvolto il Napoli, dove ha giocato per diversi anni: "Il campionato è bello, ognuno può diventare campione. Per me però è importante l'Udinese: abbiamo fatto bene ma mancano tante partite, dobbiamo fare ancora bene. Sappiamo che l'Inter è veramente forte, però andremo a San Siro per dare il massimo".